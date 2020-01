Zahl der Geburten ist in Mühlacker drastisch gesunken

Von Thomas Sadler

Mühlacker. Mangelt es in Mühlacker und Umgebung an Nachwuchs? Ein erster Blick auf die Statistik 2019 des Standesamts könnte dies vermuten lassen. Nur 233 Kinder, 118 Jungen und 115 Mädchen, sind im vergangenen Jahr in der Großen Kreisstadt auf die Welt gekommen – das waren nicht einmal halb so viele wie 2018, als 561 gezählt wurden.

Der Grund dafür ist jedoch ein anderer: Seit 1. Juli ist die Geburtenabteilung der Enzkreis-Kliniken Mühlacker geschlossen, was die Zahl der neuen Erdenbürger, die hier das Licht der Welt erblickten, freilich kräftig nach unten gedrückt hat.

156 der 233 voriges Jahr geborenen Kinder – davon zwei Hausgeburten, Zwillinge gab es keine – haben auswärtige Eltern, 77 hiesige. 75 Kinder haben Eltern, welche die gleiche ausländische Staatsangehörigkeit oder gemischte ausländische Staatsangehörigkeiten besitzen; 44 Kinder haben eine deutsche Mutter oder deutschen Vater. Bei der Hitparade der Vornamen liegen bei den Jungen Luca (5) sowie Noel, Lucas, Mika und Mustafa (jeweils 3) vorne, bei den Mädchen rangiert Lina (5) ganz oben vor Marie (4) und Mila (3).

132 Buben und Mädchen haben einen Vornamen, 95 zwei und sechs haben gleich drei Vornamen erhalten.

Lust, den Bund fürs Leben einzugehen, hatten 2019 nicht so viele Paare wie im Jahr zuvor. 86 Eheschließungen registrierte das Mühlacker Standesamt – deutlich weniger als im vorigen Jahr, als es genau 100 gewesen waren. Bei 29 der 86 Eheschließungen war Mann oder Frau ausländischer Herkunft, 2018 lag die Zahl bei 21. Vier Paare bestimmten den Geburtsnamen der Frau zum Ehenamen, was keinen neuen Trend ausmacht, da es 2018 genauso viele waren. Zehn Paare gaben erst gar keine Erklärung über die Bestimmung eines Ehenamens ab, das heißt, jeder Ehegatte führt seinen bisherigen Familiennamen weiter. 2018 waren es 14 Paare.

Geheiratet werden kann in Mühlacker auch am Wochenende, und so haben 2019 insgesamt 14 Ehepaare von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich auf dem Standesamt samstags zu trauen. Im Vorjahr hatten 17 Paare diese Chance genutzt. Für das neue Jahr 2020 werden von Mai bis Oktober an folgenden Terminen Samstagstrauungen angeboten: 9. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 8. August, 12. September und 10. Oktober.