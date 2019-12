Vorsicht beim Silvesterfeuerwerk

Mühlacker ™. Bunte Leuchtkugeln und sprühender Funkenflug am Himmel sind in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar Tradition. Doch das Silvesterfeuerwerk ist mit Gefahren verbunden – deshalb gibt es gesetzliche Einschränkungen, die das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in bestimmten Bereichen verbieten.

Die Stadt Mühlacker weist darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Fachwerkhäusern verboten ist. Verstärkte Kontrollen durch den Gemeindevollzugsdienst gibt es in der Silvesternacht laut Ulrich Saur, Leiter des Bürger- und Ordnungsamts Mühlacker, aber nicht. Er betont jedoch, dass im Falle von Bränden oder Verletzungen bei Menschen, die beim Entzünden von Feuerwerkskörpern entstehen, der Verursacher wegen fahrlässiger Brandstiftung oder Körperverletzung schadensersatzpflichtig gemacht werden kann.

Auch in Bezug auf die Feinstaubbelastung appelliert Saur an einen verantwortungsvollen Umgang mit Zündkörpern. „Feuerwerk gehört zur Tradition in Deutschland – dass man an Silvester die eine oder andere Rakete anzündet, das kann ich verstehen. Dennoch finde ich es wichtig, dass es sich in Maßen hält.“ Wichtig sei, so der Amtsleiter, dass – wer Feuerwerk zündet – dessen Überreste am 1. Januar insbesondere von Straßen und Gehwegen wegräumt. Gekauft werden können Feuerwerkskörper vom 28. bis 31. Dezember, aber nur von Volljährigen. Erlaubt ist das Abbrennen von Feuerwerk vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis 1. Januar, 24 Uhr.