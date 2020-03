Virus gefährdet Großveranstaltungen

Mühlacker/Enzkreis (md). Schwerpunkt Coronavirus: Auf unserer lokalen Seite eins lesen Sie morgen, welche Großveranstaltungen wegen der Epidemie in der Region auf der Kippe stehen. Zahlreiche Events wurden bereits abgesagt. Recherchen unserer Zeitung zeigen: Die Organisatoren von Veranstaltungen sind verunsichert, viele tun sich schwer mit einer Entscheidung. Viele hegen die Hoffnung, dass die Krankheitswelle im Frühling abklingt.

Auch die Stadt Mühlacker beschäftigt sich mit dem Virus. Am heutigen Dienstag tagt im Rathaus ein „Pandemie-Stab“ mit Oberbürgermeister Schneider, Bürgermeister Abicht und verschiedenen Amtsleitern. Auch bei diesem Treffen geht es darum, was im gesellschaftlichen Leben der Stadt in Zeiten des Virus geht und was nicht.

In einem weiteren Artikel nimmt der erfahrene Mühlacker Hausarzt Dr. Peter Napiwotzky zur aktuellen Entwicklung Stellung. Er glaubt, dass sich die Zahl der Fälle in den kommenden Wochen noch erhöhen wird. „Die Einschläge rücken näher“, sagt der Mediziner. Weil das Virus Ängste weckt und Fragen aufwirft hat das Landratsamt inzwischen die Hotline des Gesundheitsamts verstärkt.

Die Artikel und einen Kommentar unseres Redaktionsleiters lesen Sie in unserer aktuellen gedruckten Ausgabe, im E-Paper oder online.