Video vom THG: Letzter Schultag vor der Zwangspause

Mühlacker (lh). Von diesem Dienstag an werden in Baden-Württemberg alle Schulen und Kitas geschlossen sein, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen – und zwar bis zum Ende der Osterferien. Das hatte die Landesregierung bereits am Freitag festgelegt.

Wie das Theodor-Heuss-Gymnasium mit der Situation umgeht, sehen Sie in einem Video, in dem sich Leiter Thomas Mühlbayer äußert.

Corona und die Auswirkungen: Aktuelle Informationen und Entwicklungen im Raum Mühlacker gibt es hier.

Lesen Sie dazu auch einen ausführlichen Artikel in unserer Ausgabe am Dienstag.