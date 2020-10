„Verständnis für den anderen ist wichtig“

Von Carolin Becker

Feiern zum Tag der Deutschen Einheit gibt es am Samstag auf großer Bühne in Potsdam, aber auch in vielen kleineren Orten. Maulbronn beispielsweise richtet eine Feierstunde aus und erwartet Besucher aus Altkirchen. Sind in Schmölln Veranstaltungen geplant?

Wir werden zum Thema 30 Jahre Einheit am 8. Oktober eine feierliche Stadtratssitzung abhalten. Am Feiertag selbst hätte üblicherweise unser internationales Straßenfest stattgefunden, das nun unter Corona-Bedingungen so nicht durchgeführt werden kann. Aber es wird vom Freundeskreis Asyl eine Open Door Galerie geben.

Warum sind 30 Jahre Einheit ein Grund zum Feiern?

Weil sich die Wiedervereinigung insbesondere für die Ostdeutschen als große Chance erwiesen hat. Die Lebensverhältnisse haben sich im Vergleich zu vor 30 Jahren eindeutig gebessert. Es gab einen deutlichen Sprung nach vorn, vielleicht nicht in allen Bereichen. Aber insgesamt kann man festhalten, dass die Einheit ein Glücksfall war – für beide Seiten.

Sie selbst waren 1990 ein kleiner Junge. Welche Erinnerungen an die Wendezeit haben Sie?

Ich war in dieser Phase vier, fünf Jahre alt. Aktive Erinnerungen an die DDR habe ich kaum. Zwei Worte sind mir im Bewusstsein geblieben: Honecker und Leckermäulchen. Letzteres war eine spezielle Quarkspeise. Darüber hinaus habe ich noch schemenhaft Bilder von heruntergekommenen Häusern im Kopf. An mehr kann ich mich nicht erinnern, dafür war ich einfach noch zu klein.

Die Jubelstimmung war groß in Ost und West, wich dann aber einer gewissen Ernüchterung. Wurde den Bürgern in der ehemaligen DDR zu viel versprochen?

Ich glaube, man konnte damals gar nicht zu viel versprechen, denn die Menschen wollten ja die Währungsunion und die Einheit. Dieser Wunsch war da, und hätte man weniger angekündigt, wäre es zu einer großen Anspannung gekommen. Es gab damals auch die Stimmen, die mahnten, dass alles nicht so schnell gehen könne, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse mehr Zeit brauche. Aber diejenigen, die wie Oskar Lafontaine auf die Bremse traten, wollte man nicht hören. Die Stimmung war so erwartungsfroh, dass die damalige Bundesregierung gar nicht anders handeln konnte, als sie es letztlich tat. Im Rückblick muss man sagen, dass – Stichwort „blühende Landschaften“ – tatsächlich zu viel versprochen wurde.

Was waren speziell in Schmölln die größten Probleme der ersten Jahre nach der Wende?

Der wirtschaftliche Umbruch war immens. Schmölln hat etwa 3000 Arbeitsplätze in der Textilindustrie und anderen nicht mehr zukunftsträchtigen Branchen verloren. Die Herausforderung für diejenigen, die damals in Schmölln die Verantwortung trugen, war, schnell andere Arbeitsplätze zu schaffen und darüber hinaus die Infrastruktur auszubauen. Das ist auch gelungen. Schmölln wurde völlig umgekrempelt. Das Stadtbild heute ist mit dem von vor 30 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Es wurden Straßen verlegt oder neu gebaut, es entstanden rasch Gewerbegebiete.

War Schmölln in dieser Hinsicht erfolgreicher als andere Kommunen in der Umgebung?

Wir waren in Sachen Gewerbe und Infrastruktur tatsächlich recht früh dran. Der damalige Bürgermeister Herbert Köhler und der Stadtrat haben den Fokus entsprechend gelegt, während die Stadt Altenburg zum Beispiel zunächst die Bewahrung ihres kulturellen Erbes forciert hat.

Wie zufrieden sind die Schmöllner heute mit ihrer Lage?

Ich glaube, es geht vielen gut, sicherlich nicht allen. Was mir auffällt, ist, dass wir uns heute über Probleme unterhalten, die früher keine gewesen wären. Ob das Unkraut in einer Ecke 30 Zentimeter höher steht, hätte früher keinen interessiert. Ich deute solche Debatten als Zeichen eines gewissen Wohlstands. Aber sicher: Wir kümmern uns auch um solche Anliegen. Insgesamt hat sich der Fokus verschoben. In den 1990er und 2000er Jahren wurde bei uns in Schmölln immens viel gebaut. Nun geht es mehr und mehr darum, das Geschaffene auch für die Zukunft zu erhalten. Das zu vermitteln, ist mitunter nicht einfach.

Wie stark wirkte sich die Corona-Krise bei Ihnen in Schmölln aus?

In Sachen Corona sind wir bisher gut davongekommen. Die Menschen sind zum allergrößten Teil sehr diszipliniert. Die Fallzahlen bei uns sind, wohl auch, weil wir dem Ländlichen Raum angehören und keinem Ballungszentrum, überschaubar. Im Moment weiß ich von neun aktiven Fällen im Landkreis. Die Menschen akzeptieren die erforderlichen Maßnahmen. Gleichwohl ist es auch wichtig, den Vertrauensvorschuss, den die Leute einem entgegenbringen, nicht zu verspielen. Ein neuer Lockdown wäre wirtschaftlich und sozial sehr schwer zu vermitteln.

Wie gehen Sie mit Veranstaltungen um?

Vieles wurde natürlich abgesagt, unser Marktfest etwa, Dorffeste in Stadtteilen, die Radrundfahrt Lotto Thüringen Ladies Tour. Aber wir haben auch viel dazugelernt und beispielsweise den dritten Schmöllner Weinabend unter Corona-Regeln durchgeführt. Auch unser Weihnachtsmarkt wird stattfinden, wenn das Landratsamt unser Hygienekonzept akzeptiert. Wir stehen im engen Austausch mit anderen Kommunen, und der eine lernt vom anderen. Gerade in Sachen Weihnachtsmarkt haben wir uns von Altenburg beraten lassen.

Die Vorschriften in den einzelnen Bundesländern sind durchaus unterschiedlich – Stichworte Maskenpflicht, Personenzahl bei Veranstaltungen und so weiter. Sind Sie Verfechter eines eher liberalen Kurses?

Hier denke ich heute anders als noch zu Beginn der Krise. Meiner Meinung nach sollte es zumindest auf Landesebene einheitliche Regeln geben. Auf Bundesebene ist es aufgrund der unterschiedlichen Situationen in den einzelnen Regionen schwer, einen für alle gültigen Kurs vorzuschreiben. Hier bin ich dafür, dass es, wo die Infektionszahlen es hergeben, eine liberalere Strategie geben darf.

Deutschlandweit gibt es Demonstrationen gegen die Corona-Vorschriften. Wie laut ist der Protest bei Ihnen?

Er hält sich sehr in Grenzen. Natürlich gibt es auch bei uns einige wenige Maskenverweigerer. Aber wir sehen auch das Gegenteil: Leute, die uns darauf hinweisen, dass andere ihre Masken nicht tragen. Das Bewusstsein ist weit verbreitet, dass man auf sich und andere achten soll.

Welche Themen beherrschen bei Ihnen gerade die Kommunalpolitik?

Ganz aktuell geht es um den Haushalt des kommenden Jahres. Die Gewerbesteuereinnahmen hinken den Erwartungen hinterher. Die Auswirkungen werden wir im kommenden Jahr deutlich spüren, denn dann wird einerseits die Einnahmenseite zu wünschen übrig lassen, während wir andererseits, da wir aktuell als relativ wirtschaftsstark gelten, weniger Zuweisungen vom Land bekommen werden. Wir planen daher auch mit einem relativ großen Defizit. Nichtsdestotrotz wollen wir den lokalen Wirtschaftskreislauf nicht durch zu vehementes Sparen ausbremsen.

Wir werden im Übrigen kommende Woche weitere Gewerbeflächen im Umfang von etwa acht Hektar einweihen, und dann gibt es noch etwas Neues: Wir gründen unseren Städtepartnerschaftsverein, um die Kontakte auf eine noch breitere Basis zu stellen.

Gutes Stichwort. Vor 30 Jahren gab es einen intensiven kommunalpolitischen Erfahrungsaustausch zwischen Kommunen im Enzkreis und Ihrer Region. Wie eng ist der Kontakt inzwischen?

Wir treffen uns üblicherweise mindestens einmal pro Jahr beim Straßenfest, dazu anlassbezogen. Den Kontakt zu Oberbürgermeister Frank Schneider empfinde ich als sehr angenehm. In den Wendejahren gab es aus Mühlacker wichtige Aufbauhilfe. Inzwischen geht es weniger um den Transfer von verwaltungsspezifischem Wissen. Es muss uns gelingen, die Kontakte noch auf anderen Ebenen zu etablieren, und da sind wir auf gutem Weg, wenn ich etwa an die Künstlergruppe aus Mühlacker denke. Insgesamt ist das Verhältnis sehr gut. Die Kontakte bestehen, damals initiiert von der Kirche, ja schon seit mehr als 50 Jahren.

Wie stark ist die Partnerschaft in der Bevölkerung verankert?

In Teilen sehr stark, vor allem in der Feuerwehr. Sicher gibt es auch Menschen, die weniger Berührungspunkte haben, aber gerade die, die Mühlacker schon besucht haben, spüren die Verbundenheit.

Was kann der eine heute vom anderen lernen?

Das Verständnis für die Situation des jeweils anderen ist sehr wichtig. Ich weiß aus Gesprächen mit OB Schneider von der Schwierigkeit, die Mühlacker hat, neue Gewerbeflächen auszuweisen. Bei uns ist die Problematik eine andere. Wir kämpfen eher darum, Unternehmen zu finden, die sich bei uns ansiedeln möchten.

Willy Brandt wird mit dem Satz zitiert: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Wie weit ist dieser Prozess gediehen?

Die Generation 50 oder 60 plus stellt natürlich Vergleiche an zur früheren Zeit. Und sicher lebt bei diesen Menschen aufgrund ihrer Biografie auch die Erinnerung an Dinge, die damals besser waren. Zum Beispiel wird der Zusammenhalt in DDR-Zeiten als deutlich stärker empfunden. Allerdings war dieser Zusammenhalt zum Teil auch der Not geschuldet. Es herrschte Mangelwirtschaft, man musste sich gegenseitig helfen. Insofern spielte da auch ein Stück weit Eigennutz mit. Unterm Strich werden die meisten Jüngeren die Einheit wohl positiver bewerten als die Älteren. Meine Generation denkt nur noch wenig oder gar nicht in den alten Grenzen. Wir leben die gesamtdeutsche Entwicklung.