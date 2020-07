Vermisstensuche sorgt für Aufsehen

Niefern-Öschelbronn (pol). Einen glücklichen Ausgang hat eine Vermisstensuche genommen, in die am Samstag unter anderem ein Polizeihubschrauber eingebunden war, der über Niefern, Enzberg und Mühlacker kreiste.

Laut Mitteilung des Präsidiums Pforzheim forschte ein größeres Aufgebot nach einem 64-Jährigen, der auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist und am Abend zuvor nicht nach Hause gekommen war. Die Suche nahm, als gegen 21 Uhr am Freitagabend die Polizei informiert wurde, ihren Ausgang in Niefern, wo der Vermisste zuletzt mit seinem Rollstuhl unterwegs gewesen war.

Nachdem die Aktion, an der sieben Polizeistreifen beteiligt waren, über Nacht ohne Ergebnis geblieben war, wurde der 64-Jährige im Laufe des Samstagvormittags durch einen aufmerksamen Passanten entdeckt. Der Vermisste war demnach mit seinem Rollstuhl vom Weg abgekommen und gestürzt. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Nach ersten Informationen gehe es ihm – den Umständen entsprechend – gut.