Verkehrsbehinderungen auf der Enzstraße

Mühlacker (pm). Am 10.Februar beginnen weitere Vorarbeiten zum Neubau der Herrenwaagbrücke und dem Abriss des Hauses Enzstraße 91. Der Verkehr kann voraussichtlich vier Wochen lang nur halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Haltestelle „Dürrmenz-Enzbrücke/Lamm“ wird ab 10.Februar ebenfalls voraussichtlich vier Wochen lang in Fahrtrichtung Mühlacker nicht angefahren. Fahrgäste werden gebeten auf die Haltestellen „Wertle“ und „Marktplatz“ beziehungsweise „Friedhof“ auszuweichen.