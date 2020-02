Vereinsheim fürs Jubiläumsjahr gerüstet

Von Ulrike Stahlfeld

Pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum des Musikvereins Mühlacker ist die Sanierung des Vereinsheims am Wullesee in Dürrmenz abgeschlossen. Das Gebäude soll künftig besser gegen Überflutungen geschützt sein. Mit einer Schlüsselübergabe und viel Musik wurde am Sonntag die offizielle Einweihung gefeiert.

Mühlacker. In rund 13 Monaten Bauzeit war das 40 Jahre alte Vereinsheim von Grund auf saniert worden, nachdem im Juni 2018 als Folge eines Platzregens das von den rückwärtigen Feldern herabgeströmte Hochwasser große Schäden am Gebäude hinterlassen hatte. Von Januar 2019 bis Februar 2020 hätten die Vereinsmitglieder rund 7000 Arbeitsstunden geleistet, wie Walter Grois ausgerechnet hatte.

Der Musiker fungierte als Bauleiter und berichtete den rund 150 Gästen der Einweihungsfeier, dass die Vereinsmitglieder noch einmal die Hemdsärmel hochkrempeln müssten. Die Schalldämmung sei noch nicht komplett, und auch die Terrassenanlage wolle man bis März herrichten. Außerdem sei ein Anbau geplant, in dem das Schlagwerk gelagert werden soll.

Bei einer Führung erläuterter Grois unter anderem die Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des 440 Quadratmeter großen Parkplatzes. Rund 135000 Euro habe der Verein für Material und Ausstattung ausgegeben, darin enthalten seien eine neue Küche, neue Möbel sowie neue Bodenbeläge und neue sanitäre Anlagen. Rund 70000 Euro hatte die Versicherung für den Hochwasserschaden ausbezahlt.

Nach dem Starkregen sei dem Gemeinderat klar gewesen, dass man den Verein in dieser Situation nicht alleine lassen könne, erklärte Oberbürgermeister Frank Schneider im Beisein zahlreicher Stadträte. So habe das Gremium einstimmig zur Parkplatz-Entsiegelung einen Zuschuss über 8200 Euro und ein zinsloses Darlehen über 32800 Euro bewilligt, die Sanierung des Vereinsheims sei mit einem Zuschuss über 9100 Euro, einem zinslosen Darlehen über 6800 Euro und einem verzinsten Darlehen über 19200 Euro unterstützt worden. In dem Projekt seien Hochwasserschutz, Krötenschutz und Belange der Vereinsarbeit gleichermaßen berücksichtigt worden. „Der Musikverein ist nicht aus dem Stadtleben wegzudenken“, unterstrich Bundestagsabgeordneter Gunther Krichbaum in seiner Funktion als Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Pforzheim-Enzkreis die Bedeutung des Vereins für Mühlacker.

„Wir haben alle Türen geöffnet“, lud MV-Vorstandsvorsitzender Stefan Bosch die Besucher zu einem Rundgang durchs rund 500 Quadratmeter große Vereinsheim ein. Im Vorstands- und Probenraum wurden Bilder vom Verlauf der Sanierungs- und Umbauarbeiten gezeigt. Musikalisch begleiteten das große Blasorchester unter der Leitung von Horst Bartmann und die Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten Christian Werner die Einweihungsfeier.