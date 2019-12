Verein appelliert an Stadt und SWR

Mühlacker (the). Im Tauziehen um die Zukunft des Sendermasts hat sich kurz vor dem Jahreswechsel der 30 Mitglieder zählende Verein „Sender City e. V.“ mit einem Appell an die Bevölkerung, die Stadt und den Eigentümer Südwestrundfunk zu Wort gemeldet. „Jetzt gilt es!“, heißt es in der Mitteilung, denn wenn jeder Einwohner und Sender-Freund nur einen kleinen Beitrag leiste, seien die 60000 Euro für neue Spannschlösser rasch beisammen, um mit der Spende an den SWR Zeit für weitere Kostenberechnungen zu gewinnen. Oberbürgermeister und Gemeinderat seien gewählt, um zu gestalten, und nicht, „um den Abriss unseres Wahrzeichens zu verwalten“. An den SWR appelliert die Vorstandschaft des Vereins, sich nicht zurückzuziehen, sondern die Chancen zu sehen.

Der Verein Sender City, der 2005 von einer Gruppe junger Leute als „Verein zur Förderung der Hip-Hop-Kultur“ gegründet worden war, hatte seine enge Verbundenheit mit dem Sender als Namensgeber schon 2013 mit einer Unterschriftenaktion zum Erhalt des Wahrzeichens unterstrichen. Inzwischen engagiert sich der Verein nicht nur bei der Teilnahme am Straßenfest, sondern auch als Partner bei der Kunstnacht und als institutionelles Mitglied im Trägerverein für das Jugendhaus ProZwo. Außerdem war der Verein, der regelmäßig Veranstaltungen mit Rappern und Discjockeys organisiert, im Vorfeld der Gartenschau 2015 eng in die Planungen für den Bau der Skateranlage in den Enzgärten eingebunden, wo er seither regelmäßig Wettbewerbe austrage, wie es auf der Homepage www.sendercity.de heißt.