Unfall mit Radler: Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Mühlacker (pol). Nach einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer in der Nacht auf Dienstag sucht die Polizei in Mühlacker nach einem beteiligten Autofahrer. Dieser war nach Polizeiangaben gegen 23.30 Uhr im Kreisverkehr in der unteren Bahnhofstraße in die Goethestraße abgebogen und hatte dabei das Rad eines 22-Jährigen gestreift, der gerade über den Zebrastreifen fuhr. Der Radler stürzte, während der Autofahrer weiterfuhr, ohne sich um den 22-Jährigen zu kümmern. Das Revier Mühlacker ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.