Mühlacker (pol). Als ein Mann am Sonntagabend nach Hause kam, bemerkte er Hebelspuren an der Eingangstür seines Wohnhauses, woraufhin er die Polizei verständigte. Diese stellte fest, dass es dem Täter nicht gelungen war, in das Haus an der Hermann-Hesse-Straße einzudringen. Der Einbruchsversuch soll zwischen 14 und 20 Uhr stattgefunden haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/9693-0 entgegen.