Übervolle Container sollen geleert werden

Mühlacker (pm). Wegen übervoller Altglascontainer in Mühlacker haben sich die Stadträte der Freien Wähler Rolf Leo und Ulrich Hagenbuch an das Amt für Abfallwirtschaft des Enzkreises gewandt. Laut der dortigen Auskunft habe die Entsorgungsfirma Suez zugesichert, die Behälter in den nächsten Tagen zu leeren.

Auch seien die Container in Lomersheim, die wegen Tiefbauarbeiten hatten weichen müssen, wieder an ihrem Platz. Dafür habe er sich auch in seiner Funktion als Kreisrat eingesetzt, so Rolf Leo.