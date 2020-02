Tote in der Enz: Polizei sucht Ufer in Eutingen ab

Mühlacker/Pforzheim (pol). Nach der Obduktion des weiblichen Leichnams, der am vergangenen Samstag von Passanten in der Enz bei Mühlhausen entdeckt worden war, gibt es noch immer keine Klarheit, was die Todesursache und die Identität der Frau betrifft. Mit Ergebnissen, teilten am Donnerstag Polizei und Staatsanwaltschaft mit, sei nicht vor nächster Woche zu rechnen.

Allerdings wurde in derselben Mitteilung auf eine Suchaktion am Mittwoch entlang des Enzufers im Eutinger Tal verwiesen, was auf einen möglichen Zusammenhang mit einem aktuellen Vermisstenfall in Pforzheim schließen lässt. Hier war am 12. Februar die 61-jährige Sonja B., die stark sehbehindert und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, spurlos verschwunden.