Talentierte Sprayer gesucht

Mühlacker (joy). Das Mühlacker Tagblatt sucht ab sofort gemeinsam mit dem Circus Ballessa aus Maulbronn zwei talentierte Künstler oder Graffiti-Sprayer, die jeweils eine Fläche von circa vier mal zwei Meter auf einem blauen Lkw-Anhänger frei gestalten dürfen.

„Ich möchte der Kunst eine Chance geben“, sagt Zirkusdirektor Timo Schwarzmeier. Auslöser für das Projekt war die Berichterstattung unserer Zeitung über die Idee der AfD-Gemeinderatsfraktion, jungen Künstlern öffentliche oder private Flächen für Graffiti zur Verfügung zu stellen. Schwarzmeier kommentierte den Beitrag auf Facebook und bot gleichzeitig die Fläche des Lkw-Anhängers an: „Ich richte mich an alle, die es wirklich drauf haben und nicht nur rumschmieren wollen.“

Der Anhänger steht in den Sommerferien in den Enzgärten und ist auch sonst überall in Deutschland unterwegs. Weil er noch relativ neu ist, sei er bisher noch nicht gestaltet worden. Das habe er, so Schwarzmeier, aber ohnehin bald vorgehabt. Bei dem Design sollen die Künstler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Einzige Vorgabe: Das Kunstwerk sollte zum Thema Zirkus passen. „Vielleicht wären Tiere, Kinder oder etwas anderes, was zu uns passt, schön“, sagt der Zirkusdirektor. Außerdem würde er sich freuen, wenn das Logo des Circus Ballessa in dem Kunstwerk ebenfalls vorkommt.

Selbstverständlich werden die anfallenden Kosten für Farbe und Ausrüstung nach Absprache vom Circus Ballessa übernommen, kündigt Schwarzmeier an und fügt hinzu: „Wir freuen uns bereits auf zahlreiche Zusendungen von Entwürfen und gute Ideen.“

Talentierte Sprayer und Künstler können bis Sonntag, 12. Januar, ihre Entwürfe oder Bilder alter Kunstwerke an graffiti@muehlacker-tagblatt.de schicken.