Täter packt 17-Jährige am Hals: Zeugen zu Vorfall in Mühlacker gesucht

Mühlacker (pol). Nach einer Körperverletzung, die sich bereits vor drei Wochen in Mühlacker ereignet hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wie das Präsidium Pforzheim berichtet, war am Donnerstag, 20. Februar, gegen 18 Uhr, eine 17-Jährige auf dem Nachhauseweg gewesen, als sie auf der Kelterstraße auf Höhe einer Ampel plötzlich ein Mann am Hals gepackt haben soll. Der Unbekannte habe das Opfer dann mehrere Meter mit sich gezerrt, ehe ein Ehepaar den Vorfall bemerkt und laut aufgeschrien habe. Daraufhin sei der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Durch die Attacke erlitt die 17-Jährige leichte Verletzungen am Hals und an der Wange. Vom Angreifer ist nur bekannt, dass er eine weiße Jacke trug und einen Rucksack mitführte. Nachdem die bisherigen Ermittlungen keine Hinweise ergaben, werden das Ehepaar, das eingeschritten ist, wie auch weitere Zeugen gebeten, sich unter 07041/96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.