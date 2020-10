St. Franziskus beklagt Todesfälle

Mühlacker (pm/the). In einer Mitteilung vom Dienstag bestätigt die Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung als Träger des Seniorenzentrums St. Franziskus in Mühlacker, dass zwei der Bewohner an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind. Dies müsse man „mit großer Trauer“ mitteilen, heißt es bei der Stiftung. „Unser ganzes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.“

Nach den Tests vom 24. und 28. September seien – Stand jetzt – 15 Bewohnerinnen und Bewohner und neun Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Alle Wohnbereiche des Hauses stünden seit Montag vor einer Woche unter Isolation, die Bewohner würden unter Einhaltung der mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienemaßnahmen auf ihren Zimmern betreut. Die infizierten Mitarbeitenden seien in häuslicher Quarantäne. Drei betroffene Mitarbeiter seien bereits genesen und – ebenfalls in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt – wieder im Dienst.

Für Donnerstag und Freitag sei mit dem Gesundheitsamt eine zweite Testreihe vereinbart, um die Situation neu bewerten zu können, teilte die Stiftung mit. Unter der Voraussetzung, dass diese Testung keine neuen Corona-Fälle ergebe, „werden wir versuchen, zeitnah eine Besuchsmöglichkeit für Angehörige zu schaffen“, sicherte der Träger des St. Franziskus zu. „Selbstverständlich“ könnten diese Besuche zunächst nur in einem zeitlich begrenzten Rahmen und unter Einhaltung strengster Schutzmaßnahmen stattfinden. „Hier werden wir an die vorgeschriebenen Maßgaben des Gesundheitsamtes gebunden sein.“

Sobald die Ergebnisse der zweiten Testung vorlägen, werde über die neue Situation informiert, verspricht die Stiftung.