Spuck-Attacke auf der Mühlacker Bahnhofstraße

Von Maik Disselhoff

Mühlacker. Diesen Tag wird Günther Reinhardt, 79 Jahre alt, nicht vergessen: Nach einem Unfall ist der Rentner auf der Mühlacker Bahnhofstraße am vergangenen Donnerstag von einem Fremden herumgeschubst und angespuckt worden.

Doch der Reihe nach: Der 79-Jährige war mit seinem Auto zwischen 15 und 16 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Er war gerade dabei, einen Lieferwagen zu umkurven, der seitlich an der Straße geparkt hatte, als von links ein Fahrzeug aus einer Hofeinfahrt kam, das sein Auto hinten links erwischte. Das Ergebnis war ein klassischer Blechschaden. Beide Unfallbeteiligten verständigten sich darauf, die Polizei zu rufen. „Durch den Unfall war die Straße blockiert, und es bildete sich schnell ein langer Stau in beide Fahrtrichtungen“, berichtet der Rentner.

Was sich dann abspielte, zeigt, wie wenig sich manche Zeitgenossen im Griff haben. Der Fahrer, der ganz vorne in der Schlange stand, forderte den Rentner offenbar lautstark und im aggressiven Ton dazu auf, an die Seite zu fahren.

Doch das Unfall-Duo wollte auf die Polizei warten. Nicht nur der Mann ganz vorne hatte dagegen etwas einzuwenden, wohl auch viele andere in der Schlange. „Die haben alle getobt“, sagt der Rentner. „Mach, dass du wegkommst“, habe der Mann ganz vorne geschrien. Der Fremde, der schätzungsweise um die 30 Jahre alt ist, „ist ausgestiegen, hat mich herumgeschubst und mir schließlich ins Gesicht gespuckt – und das in diesen Zeiten“, berichtet der Rentner und fügt hinzu: „Kein Mensch hat eingegriffen.“

Reinhardt sagt, dass er sich ins Auto zurückgezogen habe. Und weil der andere Unfallfahrer schließlich Fotos von den beschädigten Autos gemacht habe, sei er dann an die Seite gefahren. Die anderen Fahrzeuge hatten in der Zwischenzeit wohl so weit zurückgesetzt, dass der Rowdy kurz vor Eintreffen der Polizei wenden und sich aus dem Staub machen konnte. Allerdings hatte sich der Rentner das Kennzeichen des Unbekannten, der fließend deutsch gesprochen habe, notieren können. „Wir haben die Möglichkeit, den Fahrzeughalter über das Kennzeichen festzustellen“, sagt Frank Otruba, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim. „Die Ermittlungen laufen.“ Das Anspucken, dass bei der Anzeige zu Protokoll gegeben worden sei, sei als Beleidigung einzustufen, so Otruba. Ändert die Corona-Verordnung etwas an der rechtlichen Einordnung der Spuck-Attacke? „Wenn der Fremde infiziert wäre, dann würde man das Ganze als versuchte Körperverletzung einstufen“, sagt der Polizeisprecher. Endgültig einordnen müsste den Vorgang dann am Ende ohnehin die Staatsanwaltschaft.

Doch zunächst gilt es, den Unbekannten zu finden. Er soll schwarze Haare haben, sein Auto soll schwarz sein. Eine nähere Beschreibung gibt es nicht. „Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich telefonisch unter 07041/96930 beim Polizeirevier Mühlacker melden“, bittet Otruba um Mithilfe.