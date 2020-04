Seemann zeigt telefonisch und digital Präsenz

Mühlacker (pm). Die Mühlacker Landtagsabgeordnete Stefanie Seemann (Grüne) bietet ab Freitag an zwei Tagen die Woche – immer montags von 9 bis 11 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr – eine telefonische Sprechstunde an. Ab diesem Mittwoch organisiere sie zudem einen „Digitalen Salon“ mit Experten. Den Auftakt macht Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion, zum Thema Wirtschaft. Interessierte können sich per E-Mail an stefanie.seemann.wk@gruene.landtag-bw.de oder telefonisch unter der Nummer 0711/2063 6115 anmelden.