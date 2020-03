Rettung für den Sender

Mühlacker (ts). Der SWR ist bereit, das Sendergelände, den großen Mast inklusive, an eine Investorengruppe um Thomas Knapp zu verkaufen, wie diese Gruppe am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz verkündet hat. Der Vertrag soll zeitnah unterschrieben werden. Damit ist der Sender so gut wie gerettet. Mehr lesen Sie am Samstag in unserer Zeitung.