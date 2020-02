Radweg in Richtung Enzberg bleibt dunkel

Mühlacker (the). Der Wunsch der SPD-Fraktion im Gemeinderat nach einer Beleuchtung für den Radweg im Enztal zwischen Mühlacker und Enzberg scheitert an den geschätzten Kosten von 370000 Euro. Für den Strom fielen laut Berechnung der Verwaltung 2000 Euro im Jahr an.

In der kurzen Diskussion im Rahmen der Haushaltsberatungen ging es auch um die Frage der Gleichbehandlung. Würde in die Trasse in Richtung Enzberg investiert, hieß es, könnten weitere Forderungen für die Radwege in Richtung Lienzingen und Lomersheim/Mühlhausen folgen. Der Antrag wurde deshalb zu den Akten gelegt.