Mühlacker (pm). Mit einer Osteraktion übers Handy möchte das katholische Dekanat Mühlacker vor allem Familien in den nächsten Wochen die Zeit verkürzen. Täglich wird eine Bastel- oder Spielidee, eine Geschichte oder ein Gesprächsimpuls verschickt. Dazu muss nur einmal eine Nachricht mit „Ostern“ per WhatsApp, Telegram oder Threema an die Nummer 0151/52221814 gesandt werden. Die Aktion zur Vorbereitung auf Ostern beginnt am 1. April und endet am Ostermontag.