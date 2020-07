OB verabschiedet Sauter-Pflomm

Mühlacker (the). Mit der Verabschiedung von Christiane Sauter-Pflomm aus dem Mühlacker Gemeinderat ist der erste Akt eines personellen Wechsels in der LMU-Fraktion vollzogen. Nach der Sommerpause soll der frühere Stadtrat Joachim Stretz nachrücken. Wie berichtet, scheidet Sauter-Pflomm wegen eines Umzugs an den Bodensee nach nur einem Jahr im Gremium aus. Mühlacker, sagte Oberbürgermeister Frank Schneider, der sich mit einem Blumenstrauß bedankte, werde sie in doppelter Funktion vermissen – als langjährige Kantorin und als Stadträtin.