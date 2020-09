Mühlacker/Heilbronn (oda). Der ThyssenKrupp-Konzern streicht im Bereich des Anlagenbaus für Autos, in dem unter anderem Karosserien gefertigt werden, weltweit 800 Stellen, 500 davon in Deutschland. Grund sei der durch die Corona-Krise „drastisch verschärfte Einbruch bei Auftragseingang und Umsatz“, heißt es in einer Mitteilung. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sollen nun beginnen, meldete die Konzernzentrale gestern. An den Standorten Heilbronn, Weinsberg und Mühlacker sowie in Lockweiler im Saarland und Burghaun in Hessen sollen insgesamt 230 Stellen wegfallen, gab ein Sprecher auf Anfrage bekannt.

Die Frage, was dies für das Werk in Mühlacker bedeuten könnte, beantwortet Arno Rastetter von der IG Metall Pforzheim gelassen: „Ich gehe davon aus, dass der Standort Mühlacker nicht tangiert wird von den Plänen.“ Die Indizien sprächen dagegen, zuletzt habe Mitte September in Mühlacker ein Bewerbertag stattgefunden, und in einer Einladung dazu kündigte das Unternehmen an, „über 20 neue Mitarbeiter“ in Mühlacker einzustellen.

In dem im Juli 2018 eröffneten, hoch automatisierten Werk in den Waldäckern geht es aus Rastetters Sicht eher darum, eine dritte Schicht hochzufahren als Personal loszuwerden. 170 Mitarbeiter sei die „Zielgröße“, die noch nicht erreicht sei. Einer der wichtigsten Abnehmer der hier gefertigten Teile ist Porsche für sein E-Modell Taycan.