Neuer Pächter für Burggaststätte gesucht

Von Thomas Sadler

Mühlacker. Ein traditionsreiches Mühlacker Lokal hat seine Pforten dichtgemacht: Seit Anfang des Jahres sei „Il Castello“, vielen Menschen eher ein Begriff als Burggaststätte Löffelstelz, geschlossen, sagt Mirco Liehr von der M. Liehr Wohnungsverwaltung. Der Betrieb des seit Dezember 2017 von einem Ehepaar geführten italienischen Restaurants sei indes nicht eingestellt worden, weil es nicht gut gelaufen sei, sondern „aus privaten Gründen“.

Zuvor war die Burggaststätte elf Jahre lang an aus Thüringen stammende Betreiber verpachtet gewesen, die das Lokal aufgegeben hatten, als sie in ihre ostdeutsche Heimat zurückkehren und sich dort in der Gastronomie betätigen wollten.

Die idyllisch gelegene Burggaststätte verfüge im Inneren des Gebäudes über ungefähr 65 Plätze und im terrassenartig gestalteten Biergarten über circa 150 Plätze, von denen zuletzt leider nur ein Teil genutzt worden sei, so Liehr.

Welcher Nationalität die künftigen Betreiber beziehungsweise die Speisekarte sein werde, sei ihm egal, meint er. Wichtig sei ihm, dass das Platzpotenzial im Biergarten künftig stärker genutzt wird.

Er hoffe, dass er schon bis zum Frühjahr einen neuen Pächter finden werde, sagte Mirco Liehr am Montagnachmittag im Gespräch mit dem Mühlacker Tagblatt.