Neuer Eigentümer plant weitere Modernisierung

Mühlacker (pm/md). Die Mühlacker Invest & Verwaltungs GmbH hat ein Immobilienportfolio in Mühlacker erworben. Der Immobilienkomplex besteht aus 34 Wohnungen mit einer Fläche von circa 2200 Quadratmetern und drei Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von rund 430 Quadratmetern. Das Unternehmen ist eine 50-Prozent-Beteiligung der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA).

„Verkäufer des Portfolios ist eine private Eigentümergemeinschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung des Immobilienunternehmens. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Mitte der 1950er Jahre errichtete und vollständig vermietete Wohn- und Gewerbekomplex sei seit dem Jahr 2000 größtenteils umfassend modernisiert und technisch und baulich auf dem aktuellen Stand. „Weitere Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im sechsstelligen Bereich werden die Wohnhäuser in den nächsten fünf Jahren noch attraktiver machen. Speziell energetische Maßnahmen werden die Wohnungen noch lebenswerter machen und für Mieter sogar die Nebenkosten senken. Gleichzeitig stellen wir als Eigentümer so sicher, dass die Immobilie noch lange genutzt werden kann“, so REA-Geschäftsführer Jürgen Steinhauser.