Neue Anrufe von falschen Polizisten

Mühlacker/Pforzheim (pol). Die Serie an (versuchten) Betrügereien am Telefon reißt auch im neuen Jahr nicht ab. Laut Polizeipräsidium Pforzheim haben sich im Laufe des Donnerstags knapp 20 Betroffene bei Revieren in Mühlacker, Neuenbürg und Pforzheim gemeldet.

Schwerpunkt der Anrufe in Pforzheim war die Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr, während später am Nachmittag weitere Fälle in Neuenbürg, Birkenfeld, Remchingen, Mühlacker und Niefern-Öschelbronn registriert wurden. Jeweils sei vorgetäuscht worden, so das Präsidium, dass in der jeweiligen Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Adressaten der Anrufe potenzielle Opfer sein könnten. Die männlichen Täter sprachen laut Polizei Hochdeutsch, wobei teilweise ein hiesiger Dialekt erkannt worden sei. Die Nummer im Display war jeweils unterdrückt. Die Betroffenen hätten meist rasch aufgelegt, weil ihnen diese Masche bereits bekannt gewesen sei, heißt es in der Mitteilung.