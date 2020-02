Wasserleiche: Obduktion läuft

Von Lukas Huber

Mühlacker-Mühlhausen. „Wir haben von der Obduktion noch keine finale Rückmeldung“, teilt das Präsidium Pforzheim am Dienstag auf Nachfrage in Bezug auf die Wasserleiche mit, die am Wochenende bei Mühlhausen aus der Enz geborgen worden war. Die Öffentlichkeit werde informiert, sobald das Ergebnis feststehe.

Wie berichtet, fanden Fußgänger am Samstagnachmittag zwischen Roßwag und Mühlhausen eine tote Frau in der Enz, die nach ersten Angaben der Polizei vermutlich schon länger im Wasser gelegen haben muss. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Leichnam an Land. Aktuell laufen laut Polizei die Ermittlungen zur Identität der Frau sowie zur Ursache für ihren Tod.

Ob eine Verbindung zu dem Vorfall am 7. Januar in Mühlacker besteht – damals hatten zwei Schülerinnen befürchtet, dass ein Mensch oberhalb des Wehrs in der Nähe des Theodor-Heuss-Gymnasiums in die Enz gefallen war –, ist derzeit noch unklar. Damals waren Kräfte der Feuerwehr, Polizeitaucher aus Ludwigsburg, Strömungsretter der DLRG, der Rettungsdienst und ein Notarzt sowie ein Hubschrauber diesem Hinweis nachgegangen. Der Sucheinsatz dauerte mehrere Stunden. Weil aber weder an der Wasseroberfläche noch am Grund jemand gefunden wurde, musste die Aktion abgebrochen werden. Der Kommandant Philipp Baumann hatte dies damit begründet, dass sich die Person entweder habe selbst retten können oder nach wie vor im Fluss treibe. Im letzteren Fall sei ihr nicht mehr zu helfen.

Bei der Polizei hat sich laut Präsidium niemand mehr gemeldet, der an jenem Dienstag ins Wasser gefallen sein könnte und sich anschließend selbst gerettet habe. Außerdem sei noch nicht geklärt, ob es sich bei der Toten aus der Enz um die 61-Jährige aus Pforzheim handelt, die seit dem 12. Februar als vermisst gilt. Wie unsere Zeitung berichtete, ist die Frau halb erblindet und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Daher schließt die Polizei nicht aus, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.