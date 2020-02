Mühlacker-Mühlhausen (pol). Am Samstagnachmittag haben Passanten zwischen Mühlhausen und Roßwag eine leblose Person in der Enz entdeckt. Es handelte sich laut Polizei um eine Frau, die vermutlich schon längere Zeit im Wasser gelegen hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlacker brachte sie mit einem Boot an Land. Die Ermittlungen zur Todesursache und Identität dauern an. Eine Obduktion wird durchgeführt.