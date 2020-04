Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Mühlacker (pol). Drei Verletzte hat ein Unfall am Samstagabend auf der Kreisstraße 4505 bei Mühlhausen gefordert. Laut Polizei war ein 45-Jähriger, der gegen 20 Uhr von Mühlhausen in Richtung Illingen fuhr, in einer Rechtskurve mit seinem BMW auf die Gegenspur geraten. Ein entgegenkommender 47-jähriger BMW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Beide Fahrer und ein 43-jähriger Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt. Der Sachschaden steht noch nicht fest.