Mühlackerin tritt bei Heidi Klum an

Mühlacker/Unterföhring (pm/cb). Zu den Protagonistinnen der 15. Staffel der Reihe „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ möchte auch eine junge Frau aus Mühlacker zählen. Die 22-jährige Pinar ist eines der 38 Nachwuchsmodels mit Ambitionen auf die ganz große Karriere.

In diesem Jahr beginnt die Suche nach dem Topmodel am kommenden Donnerstag, 30. Januar, 20.15 Uhr, auf ProSieben. Heidi Klum verrät im Vorfeld ihr Ziel für das große Casting in München: „Ich suche nicht nach einem gewissen Typen. Alles ist offen, und alle Mädchen haben die gleiche Chance. Allerdings sollte mir die Eine besonders ins Auge springen – durch etwas, was sie von den anderen unterscheidet. Ich freue mich, dieses Mädchen zu finden.“ Am nächsten Tag dürfen die Kandidatinnen in den Kleidern von Julien Macdonald ihre erste Modenschau laufen. Heidi Klum schwärmt: „Was für eine Ehre! Julien Macdonald ist der Modedesigner, der von Taylor Swift, Bella und Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Shakira und vielen anderen großen Stars geliebt wird. Gemeinsam entscheiden wir, wer bei der großen Fashion-Show laufen darf.“

Ob Pinar dabei sein wird? Die Mühlackerin mit türkischen Wurzeln gibt sich im vorab auf der Internetseite des Fernsehsenders veröffentlichten Video optimistisch, gesteht aber auch Angst vor einem Misserfolg ein. Ihre Größe von 1,84 Metern, auf die sie oft angesprochen werde, sehe sie durchaus als Pluspunkt an. Die Teilnahme am Fernsehformat stelle für sie eine einmalige Chance dar, die sie fokussiert und ohne Ablenkung wahrnehmen wolle.

Wohin es gehen soll, ist für die Steuerfachangestellte klar: „Ich möchte ,Germany’s next Topmodel‘ werden, weil ich meinem Traum als Model, den ich seit meiner Kindheit habe, nachkommen möchte“, sagt sie. Sie sei sich sicher, dass die Teilnahme an der Sendung sie mit dem nötigen Rüstzeug ausstatten und perfekt vorbereiten werde. Sie liebe die Fotografie, lässt die Kandidatin wissen, stehe aber auch gerne selbst vor der Kamera. Sie beschreibt sich als zuverlässig, loyal und ehrlich. Ihre Bewunderung gelte der früheren Gewinnerin Stefanie Giesinger. Am liebsten würde sie bei der weltberühmten Fashionshow von „Victoria’s Secret“ laufen.

Pinars Konkurrentinnen – die jüngste ist 16, die älteste 27 – kommen aus der ganzen Bundesrepublik und aus Österreich. Sie werden auf Supermodels, Schauspieler, Starfotografen und Designer als Gastjuroren treffen – und auf die Schauspielerin Milla Jovovich, die Heidi Klum in Folge eins unterstützt.

Die 15. Staffel der Model-Casting-Show läuft ab 30. Januar immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben, auf joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20.15 Uhr auf Sixx.