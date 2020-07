,,Mühlacker Sommer“ soll die Kauflust anregen

Von Frank Wewoda

Mühlacker. Lust am Shoppen und auf spontane Begegnungen, Impulskäufe in entspannter Atmosphäre wie vor der Corona-Pandemie? Das liegt zwar alles noch eher in der Ferne, macht Steffen Bandle, Inhaber des gleichnamigen Sportgeschäfts an der Bahnhofstraße, deutlich. „Es geht immer noch darum, einen Bedarf zu decken, nicht um die Lust am Kaufen“, erläutert er. Man erwerbe weiter eher nur, was man wirklich brauche, so bringt er die aktuelle Stimmung in der Mühlacker Innenstadt auf den Punkt. Doch erste, zarte Anzeichen einer Erholung bestätigt Bandle: „Es läuft jetzt verhalten wieder an.“

Citymanagerin Anna-Maria Fritz möchte vor diesem Hintergrund den Kunden „nach einer verhältnismäßig langen Zeit mal wieder ein besonderes Erlebnis bieten“ beim Einkaufsabend am Freitag. Die teilnehmenden Händler in der Mühlacker Innenstadt halten an diesem Tag ihre Ladentüren bis 22 Uhr geöffnet.

Der lange Einkaufsabend bildet den sichtbaren Auftakt zum „Mühlacker Sommer“ mit Rabatt- und Sonderaktionen, die bis zum 1. August in den Läden stattfinden. Fritz betont, dass dies „unter Berücksichtigung aller erforderlichen Maßnahmen für ein verantwortungsbewusstes Miteinander und mit dem notwendigen physischen Abstand“ geschehen soll, „jedoch mit emotionaler Verbundenheit“, stimmt sie auf Freitag ein.

„Langsam normalisiert sich das Kaufverhalten wieder“, sieht auch Paul Rill von Karat Uhren & Schmuck ermutigende Zeichen nach den ganz harten Wochen und Monaten des Lockdowns. Seit über 32 Jahren sei der Betrieb mit einer Filiale in Mühlacker vor Ort. Die verkaufsoffenen Sonntage lassen sich laut Rill, was die Publikumsfrequenz betrifft, überhaupt nicht mit einer langen Einkaufsnacht vergleichen. „Lange Einkaufsnächte ersetzen auf gar keinen Fall ein Event wie den Martinimarkt. Wenn der Martinimarkt nicht stattfindet, wäre das sehr schmerzlich“, so Rill.

Am Freitag stehe zum langen Einkaufsabend bis 22 Uhr ein Glücksrad bereit, an dem sich die Kunden Rabatte erspielen könnten: „Bei jedem Kauf dürfen sie einmal drehen – und erhalten als Hauptgewinn 20 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf“, ergänzt Karoline Rill. Sie führt zusammen mit ihrer Mutter Brigitte Rill als Geschäftsinhaberin den Betrieb mit einer weiteren Filiale in Bretten.

Dass die Atmosphäre in der Innenstadt Corona-bedingt nicht gerade zu Spontanbesuchen anregt, meint auch Heike Glawa, Inhaberin des Café Lönchen: „Die Stimmung ist einfach nicht so, dass die Leute sagen: ,Lass uns ins Café gehen‘.“ Ihr erst im März neu eröffneter Betrieb musste nach nur einer Woche wegen der damals sehr kurzfristig verschärften Corona-Verordnung, nach der ausschließlich Restaurants Essen zum Mitnehmen verkaufen durften, wieder dichtmachen – wirtschaftlich ein Schock. „Wir hatten das Lager voll, alle Kosten liefen auf“, so Glawa. Besonders ärgerlich und auch menschlich schwierig: „Ich musste alle meine Mitarbeiter wieder entlassen.“ Momentan sei die Situation „wirtschaftlich nicht so prickelnd“. Sie beschäftige daher vorerst nur noch Aushilfen.

„Wenn noch ein Lockdown käme, wüsste ich nicht, ob ich noch einmal eröffnen würde“, sagt sie nüchtern. Immerhin müsse sie nicht viel Pacht zahlen, denn das 1980 erbaute Haus gehört ihrer Familie. Einst war hier eine Filiale der Deutschen Bank untergebracht, seit 2007 die Bäckerei Katz. Das Café Lönchen, benannt nach dem Kosenamen ihrer Mutter, ist ein Herzensprojekt der hauptberuflich beim Regierungspräsidium Karlsruhe angestellten Beamtin und soll mit seinen 44 Plätzen endlich in ruhigeres Fahrwasser kommen. Maritim dekoriert und ausgestattet hat die seit ihren Teenagerjahren in Mühlacker lebende Glawa die 140 Quadratmeter. Ein Nordlicht ist sie, den Schwaben möchte sie ihre Sehnsucht aufs Meer vermitteln, gerade auch „auf einen weiten Horizont“, wie sie, verschmitzt lächelnd, erzählt. Im Café hilft die ganze Familie mit, etwa der Sohn, ein Tourismus-Student, der hier betriebswirtschaftliche Praxiserfahrung sammeln kann.

Am langen Einkaufsfreitag beteiligen sich die Glawas mit einer Smoothiebar für den Vitaminstoß zwischendurch. Würde dieser die allgemeine Kauflust anregen, wäre sicher allen geholfen.