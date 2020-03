Mühlacker Sender bald Vergangenheit?

Mühlacker (the). Der Mühlacker Sendermast, der – scheinbar – auch über der Nachbargemeinde Ötisheim thront: Dieser Anblick, mutmaßt Leser Johannes Schulz, dem die stimmungsvolle Aufnahme gelungen ist, könnte schon bald der Vergangenheit angehören.

Tatsächlich gibt es, was den vom SWR anvisierten Termin für die Sprengung des Wahrzeichens betrifft, unterschiedliche Informationen. Vom Dienstag, 24. März, war bisher die Rede, doch aus Kreisen der Sender-Freunde ist zu hören, die Landwirte, die umliegende Felder bewirtschaften, seien schon für Montag, 23. März, vorgewarnt worden. Ziel der Rundfunkanstalt sei es, den Termin zu verschleiern, um Menschenansammlungen zu vermeiden, mutmaßen die Anhänger eines Erhalts, die nach wie vor auf eine Wende in letzter Sekunde hoffen.

Wie berichtet, will sich am Dienstagabend nochmals der Mühlacker Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Beratung mit der Frage beschäftigen, ob die Stadt das Gelände übernehmen oder auf anderem Weg zumindest einen Aufschub erreichen könnte. Er werde, kündigte in einer Zuschrift Jürgen Fegert als Mitglied der Sender-Retter an, vor dem Ratssaal auf einem Transparent an die Gegner einer Übernahme appellieren, sich in einer Abstimmung zumindest zu enthalten. In Anbetracht der Corona-Lage, argumentiert der Techniker, der auf dem Sender-Gelände wohnt, sollte die Aktion ohnehin verschoben werden.Leserfoto: Schulz