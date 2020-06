Mühlacker Freibad öffnet am Freitag

Mühlacker (ts). Eigentlich sollte das Mühlacker Freibad schon Anfang Mai seine Pforten öffnen, doch da hat die Corona-Pandemie der Stadt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt ist es endlich so weit: Am kommenden Freitag, 19. Juni, macht das Bad auf. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat an diesem Dienstagabend grünes Licht für eine Eilentscheidung durch Oberbürgermeister Frank Schneider gegeben.

Allerdings ist alles etwas anders als in normalen Zeiten. So ist das Freibad für die Allgemeinheit nicht durchgehend geöffnet, sondern an drei Zeitfenstern: 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr. In der Stunde, die jeweils dazwischen liegt, wird geputzt und desinfiziert. Innerhalb jedes Zeitfensters dürfen maximal 300 Besucher ins Bad. Nur ein Besuch pro Tag und Person ist möglich. Auch die Zahl der Schwimmer und Planscher, die sich gleichzeitig in den Becken aufhalten dürfen, wird begrenzt.

Eintrittskarten können lediglich online, nicht aber vor Ort am Kassenhäuschen erworben werden. So sind Warteschlangen zu vermeiden. Beachvolleyballfeld und Rutsche sind gesperrt, der Spielplatz kann von bis zu 60 Kindern genutzt werden.

Weitere Berichterstattung zu den Regelungen und Wortmeldungen in der Sitzung folgen in unserer Donnerstagsausgabe.