Mercedes-Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Mühlacker (pol). Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstagspätnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Goethestraße in Mühlacker ereignete, ist ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer laut Polizei leicht verletzt worden. Er war laut Polizeipräsidium Pforzheim in Richtung Pforzheimer Straße unterwegs gewesen, als er einen vor ihm langsam fahrenden BMW übersah und auffuhr. Die 32-jährige BMW-Fahrerin, die zu einem Supermarkt-Parkplatz abbiegen wollte, blieb unverletzt. Sachschaden: rund 10000 Euro.