Menschen genießen die Natur – trotz Corona

Von Volker Henkel

Mühlacker. Der Corona-Krise zum Trotz hat der frühlingshafte Sonntag viele Menschen in Mühlacker und Umgebung ins Freie gelockt. Auch in den Enzgärten herrschte Betrieb – fast wie gewohnt.

Holger und Mironka Riechert wollten eigentlich, wie die beiden Vaihinger erzählten, nach Heilbronn fahren, um das dortige Bundesgartenschaugelände zu besuchen. Doch dann schreckte die Aussicht, dass sich dort größere Besuchermassen tummeln könnten, das Paar ab – und die Wahl fiel auf das benachbarte Mühlacker. „Es ist richtig schön hier“, stellten die Vaihinger Gäste fest. Sie wollten die Natur genießen, machten sie klar, und ließen sich dabei vom Coronavirus nicht abhalten.

Was Heinz Schäfer ganz ähnlich sieht. „Ich lasse mir die Frühlingsstimmung davon nicht verderben“, bekräftigte der Dürrmenzer und spazierte gelassen durch die Enzgärten. Sein Leben, berichtete er, gehe „ganz normal weiter“.

„An so einem Tag muss man raus.“ Rainer Roth aus Dürrmenz saß mit Maria Dörfinger aus Markgröningen auf einer Bank in den Enzgärten und genoss die Sonne. „Einfach abwarten“, sagte die Kindergärtnerin mit Blick auf die weiteren Entwicklungen und Einschränkungen. Ab Dienstag ist ihre Arbeitsstelle geschlossen. Wie sie sagte, sei im Gespräch, dass sie in der Zwangspause Arbeiten auf dem Rathaus übernehmen solle. Panik haben Roth und Dörfinger nicht, werden jedoch Kneipen und Bars und Menschenansammlungen erst einmal meiden. Nach ihrem Besuch in den Enzgärten wollten sie noch in den heimischen Garten gehen. „Mal schauen, was so blüht“, so Rainer Roth.

„Ich habe keine Panik“, bekräftigte auch Manuel aus Leonberg, der mit seinem Skateboard die Anlage in den Enzgärten nutzte. Sein Hobby unter freiem Himmel will er trotz Pandemie weiterhin ausüben. „Und das Skaten ist ja ein Individualsport mit Sicherheitsabstand.“

Steffi, Fabian, Alessa und Alexander ließen sich im Café am Kelterplatz ein Eis schmecken. Wegen des Coronavirus’ fuhren sie nicht wie vorgesehen in den Wildpark Pforzheim, doch den Spaziergang im Sonnenschein von Ötisheim nach Mühlacker ließen sie sich nicht verderben. „Es hat vieles mit der Einstellung zu tun“, so Steffi. Einsperren will sie sich nicht lassen, aber doch ein Stück weit vorsichtig sein.