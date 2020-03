Mühlacker (pol). Die Polizei sucht einen Rollerfahrer, der am Montagabend in einen Unfall in Enzberg verwickelt gewesen war. Er war gegen 19.10 Uhr mit dem Audi einer 21-Jährigen am Kreisel an der Kanalstraße zusammengestoßen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Nach kurzem Gespräch fuhr er davon. Hinweise an die Polizei unter 07041/9693-0.