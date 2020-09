Mahle will in Mühlacker 199 Jobs streichen

Von Maik Disselhoff

Mühlacker/Vaihingen (md). Nach der Ankündigung des Mahle-Konzerns, in Deutschland rund 2000 der insgesamt etwa 12 000 Jobs einsparen zu wollen, hat das Unternehmen am gestrigen Donnerstag Zahlen zum Sparpaket auf den Tisch gelegt. Zeitnah soll es nun in die Gespräche mit den jeweils zuständigen Arbeitnehmervertretern vor Ort gehen, um die Einzelheiten zu beraten, wie es in einer Pressemitteilung des Konzerns heißt. Ziel sei eine „möglichst sozialverträgliche Umsetzung der Maßnahmen“.

An den Standorten in Mühlacker und Vaihingen sollen insgesamt 210 Arbeitsplätze abgebaut werden, wie Mahle-Pressesprecherin Manuela Höhne auf Nachfrage erklärt. Die Betriebsratsvorsitzende Nektaria Christidou, die für die Werke zuständig ist, nennt im Gespräch mit unserer Zeitung eine geringfügig abweichende Zahl. Nach ihrer Information sollen 211 Jobs gestrichen werden – „199 in Mühlacker und zwölf in Vaihingen“. Am Standort in Mühlacker sind 1200 Mitarbeiter beschäftigt, in Vaihingen 300.

Die Geschäftsleitung habe das Zustandekommen der Zahlen nicht erklärt, kritisiert Christidou. „Für Vaihingen können wir die Zahl überhaupt nicht nachvollziehen, dort gibt es keine Kurzarbeit mehr.“ Auch in Mühlacker werde dieses Instrument nur noch in einzelnen Abteilungen eingesetzt – „mit abnehmender Tendenz“. In der Fertigung werde auch dort wieder normal gearbeitet. In einigen Bereichen werde in beiden Werken sogar Mehrarbeit geleistet.

„Wir müssen jetzt zunächst einmal eruieren, wo die Zahlen herkommen“, kündigt Christidou an, den Umfang des geplanten Stellenabbaus noch einmal grundsätzlich infrage stellen zu wollen. Die Betriebsratsvorsitzende erinnert daran, dass in diesem Jahr bereits 150 Mitarbeiter mit befristeten Arbeitsverträgen entlassen worden seien. „Dazu kommen einige Rentenabgänge. Auch diese Stellen wurden nicht nachbesetzt“, verweist Christidou darauf, dass im laufenden Jahr im Raum Mühlacker bereits Kosten eingespart worden seien.

Dem Betriebsrat ist jedoch auch klar, dass er ein Konzept vorlegen muss, um mit der Geschäftsleitung über den Stellenabbau verhandeln zu können. Betriebsbedingte Kündigungen sind für Christidou ausgeschlossen. „Die Geschäftsführung soll mit uns nach einer konstruktiven Lösung suchen“, betont sie. Christidou will bei den anstehenden Gesprächen neben Altersteilzeit-Regelungen als wesentliches Element eine Arbeitszeitabsenkung mit Lohnausgleich vorschlagen. Zudem sei man bereit, über den sogenannten T-Zug zu sprechen. Dieser bietet den Beschäftigten seit der Metall-Tarifrunde 2018 die Option, zwischen einer einmaligen Sonderzahlung oder zusätzlich acht freien Tagen im Jahr zu wählen. „Wir würden die Wahlmöglichkeit streichen und sagen: acht freie Tage für jeden.“

Mit den von Christidou genannten Instrumenten will der Betriebsrat die Arbeit in den Werken umverteilen und so Arbeitsplätze sichern. Auf die Frage, ob in den Verhandlungen am Ende auch freiwillige Abfindungen ein Thema sein werden, sagt Christidou: „Wir sind nicht im Abwicklungsmodus. Wir sind vielmehr an neuen Aufträgen und Zukunftskonzepten für unsere Werke interessiert.“

In Mühlacker und Vaihingen werden Kühlerprodukte, Thermostate, Abgaswärmetauscher und Batterie-Kühlungsprodukte für Elektrofahrzeuge hergestellt. In Mühlacker gehören 60 Auszubildende zur Belegschaft. Auch auf sie wirkt sich das Sparpaket des Konzerns aus. „Der Teil der Azubis, der im Februar fertig ist, soll nur einen auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag bekommen“, kritisiert Christidou und fügt hinzu: „Das werden wir nicht einfach so hinnehmen.“

Der Mahle-Konzern hat nach eigenen Angaben im Jahr 2019 einen Umsatz von rund zwölf Milliarden Euro erwirtschaftet und ist mit mehr als 77 000 Mitarbeitern an 160 Produktionsstandorten und 16 großen Forschungs- und Entwicklungszentren in mehr als 30 Ländern vertreten.