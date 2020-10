Traktor-Gespann stellt sich auf Waldstrecke quer

Mühlacker-Lomersheim (pol/myro). Wegen eines Traktorgespanns, das auf der Waldstrecke ins Schlingern geraten war und sich quergestellt hatte, war am Donnerstagabend die Kreisstraße zwischen Lomersheim und Pinache/Großglattbach für eine halbe Stunde gesperrt. Wie auf Nachfrage ein Polizeisprecher bestätigte, war kein weiteres Fahrzeug beteiligt, auch sei niemand verletzt worden. An der Deichsel des beladenen Anhängers sei nur ein leichter Schaden entstanden. Nach der halbstündigen Sperrung etwa zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr habe die Strecke wieder freigegeben werden können, so der Polizeisprecher.