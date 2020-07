Mühlacker-Lomersheim (ts). Ohne Diskussion abgelaufen ist im Mühlacker Gemeinderat die Taufe einer Straße in Lomersheim. Gemeint ist die neue Straße im Baugebiet „Obere Au Ost“, die an die bestehende Straße „Obere Au“ anschließt und, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, den Namen Drosselweg erhält. Die Bezeichnung passt, schließlich sind Finken- und Meisenweg sowie eine Vogelsangstraße in einem angrenzenden Wohngebiet nicht weit entfernt.