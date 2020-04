Enzland-Festival auf 2021 verschoben

Mühlacker-Lomersheim (pm). Eine weitere Veranstaltung fällt der Corona-Krise in diesem Jahr zum Opfer: Wie die Veranstalter Damian Schütze und Kai Fischer mitteilen, sei derzeit nicht abzusehen, wann wieder „Normalität“ herrsche. Deshalb werde das für den Sommer 2020 vorgesehene Enzland-Festival in Lomersheim auf den 24. Juli 2021 verschoben.

„Grundlage dieser Entscheidung ist, dass wir zum einen unsere Verantwortung für die Gesellschaft wahrnehmen. Zum anderen sehen wir aber auch unkalkulierbare Risiken und Unsicherheiten“, so die Organisatoren, die dabei auf die allgemeine Situation und damit verbundene behördliche Restriktionen in Bezug auf Versammlungen und Veranstaltungen, die mangelnde Planungssicherheit für Bands, Foodtrucks und Veranstaltungspartner, eine Verunsicherung der freiwilligen Teams sowie der Festivalbesucher und „die wirtschaftlichen Folgen für all unsere Partner“ eingehen.

„Uns blutet das Herz“, teilen Schütze und Fischer in einer Presseerklärung weiter mit. Gleichzeitig wollen sie Mut machen. „Wir sind aber auch überzeugt, dass wir die für uns alle anstrengende Phase gemeinsam überstehen werden. Wir sind überzeugt, dass wir uns alle auf die Zeit ,nach Corona‘ freuen dürfen. Wir sind überzeugt, dass gerade dann kulturelle Veranstaltungen einen besonderen Beitrag leisten werden.“

Nach dem Motto „Jetzt erst recht“ möchten die Veranstalter voller Zuversicht Richtung 2021 blicken. Kontakte sind über die sozialen Medien möglich:

Instagram: @enzland_festival

Facebook: @enzlandfestival

Website: www.enzland.de.

Auf diesem Weg wollen Damian Schütze und Kai Fischer alle Interessierten über wissenswerte Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. Im vergangenen Jahr feierte das „Music&Streetfood“-Festival in Lomersheim Premiere und traf sogleich den Nerv zahlreicher Besucher.