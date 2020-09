Drogenrazzia in Lomersheim

Von Maik Disselhoff

Mühlacker-Lomersheim (pol/md). Die Polizei hat am Donnerstag bei einer Hausdurchsuchung in Lomersheim an der Straße Im Boden zwei Aufzuchtanlagen mit illegalen Hanfpflanzen entdeckt. „Mit einem von der Staatsanwaltschaft erwirkten Beschluss durchsuchten im Laufe des Morgens mehrere Beamte des Polizeireviers Mühlacker sowie des Kriminalkommissariats Pforzheim das Wohnanwesen in Lomersheim“, teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Pforzheim in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Nach Angaben eines Anwohners begann der Einsatz, bei dem auch Spürhunde eingesetzt worden seien, gegen sechs Uhr am frühen Morgen. Die Polizei fand „rund 300 Gramm Marihuanablüten sowie die beiden Aufzuchtanlagen, in denen etwa 35 Hanfpflanzen gezüchtet wurden“, heißt es in der Presseerklärung. Als tatverdächtig gilt ein 33-jähriger Deutscher. Die Ermittlungen dauern an.