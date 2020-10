Unfall mit Verletzten zwischen Lienzingen und Zaisersweiher

Mühlacker-Lienzingen (pol). Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein Schaden von circa 40000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag um 16.40 Uhr auf der Landesstraße zwischen Zaisersweiher und Lienzingen ereignete.

Ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer war in Richtung Lienzingen unterwegs, als er laut Polizei an der Gemarkungsgrenze in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, übersteuerte und quer in den Gegenverkehr geriet. Der 59-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Porsche versuchte, dem Peugeot auszuweichen, doch sein Wagen erfasste den Peugeot auf der Beifahrerseite.

Der Porsche-Fahrer wurde leicht, der Peugeot-Lenker schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, zwei Rettungswagen und die Feuerwehr aus Zaisersweiher wurden zum Einsatzort entsandt. Foto: Fotomoment