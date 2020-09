Spaziergang durch die Region

Mühlacker-Lienzingen (pm). Am Dienstag, 8. September, um 15 Uhr trifft sich die Senioren-Union Enzkreis/Pforzheim mit dem Landtagskandidaten Philippe A. Singer an der Liebfrauenkirche in Lienzingen zu einer Führung und einen sich anschließenden Spaziergang durch den Fachwerkort. Begleitet werden die Führung und der Spaziergang von Jeff Klotz, Verleger und Leiter des Römer Museums Remchingen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich telefonisch unter der Nummer 07231/14500 oder per E-Mail an info@cdu-pforzheim.de.