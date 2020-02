Absage: Verkauf von Gebäude erst mal geplatzt

Mühlacker-Lienzingen (ts). Eigentlich sollte der Verwaltungsausschuss auf Empfehlung der Stadtverwaltung dem Verkauf des Gebäudes Friedenstraße 12 in Lienzingen an einen Interessenten, der 135000 Euro geboten hatte und das Haus sanieren sollte, zustimmen. Doch so weit kam es nicht; das Geschäft ist erst mal geplatzt. Zwei unterschiedlich hohe Angebote hatten vorgelegen, doch wie Oberbürgermeister Frank Schneider dem Ausschuss am Montagabend mitteilte, habe sich ein Interessent nicht gemeldet und der andere abgesagt, weil die Stadt derzeit keine Zusage zu Sanierungszuschüssen machen könne.