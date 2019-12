Lichterschein

Mühlacker (the). Still und starr ruht – der Sender. Zumindest über die besinnlichen Weihnachtsfeiertage hinweg möchte niemand an den Grundfesten des Mühlacker Wahrzeichens rütteln, dem unser Fotograf ein wenig zusätzlichen Lichterglanz verliehen hat.

Still und starr blickt er, abgesehen von regelmäßigen Blinkzeichen, herab auf seine Stadt, die an Heiligabend zur Ruhe kommt. Der Sendermast, wie immer seine Zukunft aussehen mag, steht für Gefühle wie Vertrautheit und Geborgenheit, die in diesen Tagen besonders wichtig sind. In diesem Sinne: frohe Weihnachten.