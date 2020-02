Lehrermangel bleibt auch in Zukunft ein Thema

Von Ulrike Stahlfeld

Mühlacker. Um ein Zeichen gegen Lehrermangel und Unterrichtsausfälle zu setzen, waren vor fast genau einem Jahr Eltern in Mühlacker mit einer Veranstaltung an der Ulrich-von-Dürrmenz-Schule unter dem Motto „Mehr Lehrer für mehr Schule“ aktiv geworden. Auch wenn sich die Situation im aktuellen Schuljahr entspannt hat: Beim zweiten Treffen am Samstag wurde deutlich, dass die Personalprobleme keineswegs dauerhaft gelöst sind.

„Die Lehrerausstattung in ganz Mühlacker ist besser als letztes Schuljahr, das war katastrophal“, stellte zum Auftakt der Veranstaltung Dr. Fabian Polonius, der stellvertretende Elternsprecher der UvD-Schule, fest, der gemeinsam mit Gesamtelternvertreterin Julia Reuter und Cathrin Eireiner, der stellvertretenden Elternsprecherin der Klasse 2a, das Angebot organisiert hatte. Ein Indiz dafür, dass das Thema nicht mehr ganz so stark unter den Nägeln brennt: Waren zum Auftakt im vergangenen Jahr noch um die 70 Teilnehmer erschienen, waren es jetzt nur noch rund 20 Eltern, die mit Volker Traub, Leiter des Schulamtes Pforzheim, und Oliver Hintzen, Vize-Vorsitzender des Landesverbandes Bildung und Erziehung, diskutierten.

Behördenchef Volker Traub berichtete, dass zu Beginn des Schuljahres alle Stellen im Enzkreis mit Lehrern hätten besetzt werden können. Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, dass künftig noch mehr Bewerber notwendig seien, denn bis neue Lehrer ausgebildet seien, dauere es sechseinhalb Jahre, gab Traub zu bedenken: „Bis dahin wird es eng.“ Von den aktuellen Bewerbern forderte er mehr Flexibilität, denn viele wollten in Unistädten oder Orten mit Lehrer-Seminaren bleiben.

Traub berichtete von angehenden Pädagogen, die eine Stelle abgelehnt hätten, weil die jeweilige Stadt oder Gemeinde nicht ihren Vorstellungen entsprochen habe: „Ich wünsche mir von den jungen Menschen mehr Beweglichkeit.“ Für den Leiter des Schulamtes sind zudem aufgeklärte, gut informierte Eltern wichtig; sie müssten wissen, wie die Zahlen zustande kämen und warum es im Februar besonders schwierig sei, bei einem Ausfall eines Lehrers Ersatz zu bekommen. Manchmal werde vermutet, er habe „in Schränken Lehrer versteckt“, so Traub. Dem sei nicht so.

Analog verhalte es sich mit Kandidaten für Schulleiter-Posten. Zwar würden im Sommer im Schulamtsbezirk 30 zusätzliche Stellen für Konrektoren geschaffen, so Traub, „aber ich mache mir Sorgen, dass sich nur zehn melden“. Auch die Einkommen für Rektoren und Konrektoren sollten angeboten werden, empfahl Traub an die Adresse des Landes.

Oliver Hintzen vom Verband Bildung und Erziehung sieht in den kommenden Jahren ebenfalls keine wirkliche Entspannung bei der Lehrerzuweisung: „Das ist spitz auf Knopf berechnet.“ Schon vor Jahren seien die Zahlen des Statistischen Landesamtes ignoriert worden, und inzwischen herrsche Lehrermangel an allen Schularten, wobei es allerdings große regionale Unterschiede gebe: „Versuchen Sie mal, einen Lehrer nach Freudenstadt zu holen.“ Es gebe Schulen, an denen drei oder vier Lehrkräfte fehlten, „weil keiner hin möchte“. Nach Einschätzung Hintzens hat sich das Ungleichgewicht „verheerend“ entwickelt, während noch vor 20 Jahren die regionale Gebundenheit junger Lehrer weniger ins Gewicht gefallen sei.

Um dem drohenden Lehrermangel Herr zu werden, sei die Zahl der Studienplätze erhöht und die Möglichkeit geschaffen worden, Quereinsteiger zu qualifizieren. Andererseits seien für die kommenden acht bis zehn Jahre steigende Kinderzahlen prognostiziert. „Wir haben frühzeitig angefangen, zu monieren“, gab Hintzen die Haltung seines Verbandes wieder.

„Bildung kostet, und wenn ich gute Bildung habe möchte, muss ich investieren“, unterstrich der Gast und machte deutlich, dass für eine spürbare Qualitätssteigerung durch die Schaffung kleiner Klassen an den 4500 Schulen im Land ebenfalls zusätzliches Personal erforderlich sei.

Die Entspannung in Mühlacker und Umgebung, so der Tenor der Veranstaltung, sei eine Momentaufnahme. Deshalb sei es wichtig, so das Organisationsteam der Kampagne „Mehr Lehrer für mehr Schule“, am Ball zu bleiben und auch in Zukunft immer wieder nachzufassen.