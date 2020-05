Kinder-Musikclips im Gottesdienst

Mühlacker (pm). Am Sonntag Kantate, 10. Mai, der dem Lob Gottes in der Musik gewidmet ist, ruft die Paulusgemeinde die Kinder in Mühlacker zum Mitmachen auf: Sie sollen einen Musikclip von höchstens 30 Sekunden schicken, in dem sie eine Strophe oder den Refrain ihres kirchlichen Lieblingslieds singen. Die Clips werden im Livestream-Gottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrerin Gabriele Sauer und Vikarin Christine Blaich eingeblendet. Einsendungen werden bis 6. Mai per E-Mail an Gabriele.Sauer@elkw.de angenommen.