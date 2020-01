Mühlacker (cb). „Familie“ lautete die Lösung des Rätsels in der Dezemberausgabe des Kinder-MT. Erneut haben viele junge Leser am Gewinnspiel teilgenommen. Einen Gutschein von Buch-Elser im Wert von je 15 Euro erhalten Benedikt Fischer (acht Jahre) aus Wiernsheim, Benjamin Langenstein (zehn Jahre) aus Mühlacker und Moritz Eisel (neun Jahre) aus Mühlacker. Die Gutscheine können zu den üblichen Öffnungszeiten im Verlagshaus am Kißlingweg 35 abgeholt werden.