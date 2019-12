Kies sorgt für Stau in Mühlacker

Mühlacker (lh). Weil ein Lastwagen zwischen dem Kreisverkehr Ötisheimer Straße/Ziegeleistraße und Lomersheim Kies verloren hat, musste am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, die Feuerwehr ausrücken. Etwa zehn Einsatzkräfte reinigten den Kreisel sowie die Kreuzung der Ötisheimer Straße und der B10, die halbseitig gesperrt wurde. Das sorgte für Rückstaus in Richtung Enzberg und Ötisheim. Der restliche Kies auf der Strecke nach Lomersheim werde von einer Kehrmaschine beseitigt, so Einsatzleiter Matthias Donath.