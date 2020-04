Kaufhaus Sämann darf doch nicht öffnen

Von Thomas Sadler

Unerfreuliche Wende: Das Kaufhaus Sämann darf am heutigen Montag nicht wie geplant etagenweise seine Pforten wieder öffnen. Grund sind die neuen Richtlinien der Landesregierung.

Mühlacker. „Wir waren schockiert, wir haben doch auch eine Nahversorgungsfunktion“, sagte Geschäftsführer Klaus Sämann am Samstag unserer Zeitung, nachdem er von der enttäuschenden Entwicklung durch die Entscheidung in Stuttgart erfahren hatte.

Wie berichtet, sollte das Kaufhaus in der Fußgängerzone – wie auch das Sämann-Kaufhaus in Vaihingen – an diesem Montag nach einem Wechselprinzip wieder aufgemacht werden. Das heißt: Mal sollte das Erdgeschoss Kunden zur Verfügung stehen, mal das erste und mal das zweite Obergeschoss. Auf diese Weise, so die Überlegung von Klaus Sämann, wäre die geöffnete Verkaufsfläche nie größer als die erlaubten 800 Quadratmeter. Zudem wäre für Hygienemaßnahmen und einen begrenzten Zutritt gesorgt worden.

Doch all das ist hinfällig. Die am Freitagabend beschlossenen Richtlinien lassen die Pläne der Kaufhausbetreiber platzen.

Die Landesregierung habe beschlossen, die 800-Quadratmeter-Regelung explizit so auszulegen, dass eine Verkleinerung der Verkaufsfläche bei einzelnen Geschäften nicht gestattet sei, um eine Öffnung am Montag zu ermöglichen, teilt Professor Dr. Erik Schweickert, Sprecher für Handwerk und Mittelstand der FDP-Landtagsfraktion, mit, der scharfe Kritik an den Detailregelungen über die ab dem heutigen Montag geltenden Regelungen zur Wiederöffnung von Einzelhandelsgeschäften übt.

Wörtlich heißt es in der Richtlinie des Wirtschafts- und des Sozialministeriums zur Corona-Verordnung: „Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Öffnung nach § 12 Abs. 3 Nr. 12 a der Corona-Verordnung ist die gesamte Verkaufsfläche des Geschäfts am Tage des Inkrafttretens von § 12 Abs. 3 Nr. 12 a der Corona-Verordnung zu berücksichtigen. Abtrennungen und Stilllegungen von Verkaufsbereichen sind für die Beurteilung der Zulässigkeit nicht maßgeblich.“

Klaus Sämann versteht das nicht. Noch in der vorigen Woche habe Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) den Eindruck erweckt, dass er seine Pläne werde umsetzen können. Dass sie sich innerhalb der Regierung nicht habe durchsetzen können, enttäusche ihn. Aufgrund der neuen Lage, die außerdem zu kurfristig eingetreten sei, habe er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Samstag ihren Einsatz für Montag absagen müssen. Auch die ganzen Vorbereitungen waren, zumindest vorerst, vergebens.

Das Ordnungsamt habe schon reagiert und ihm am Samstag auf seinen Antrag hin eine Öffnung untersagt, berichtet Sämann. Nun hoffe er, dass zum nächsten Wochenende hin oder in der nächsten Woche vielleicht doch eine Öffnung erlaubt werde. Kleiner Trost: Das Sämann-Haushaltswarengeschäft gegenüber dem Mühlacker Kaufhaus darf ebenso aufmachen wie das EP:Center im Kaufhausgebäude.

Der Abgeordnete Erik Schweickert, der mit Klaus Sämann gesprochen hat, mahnt „Die Landesregierung zeigt mit ihrer Entscheidung, dass sie willentlich bereit ist, einige Einzelhändler in die Insolvenz zu zwingen. Die pauschale Festlegung auf 800 Quadratmeter war und ist ohnehin nicht objektiv nachvollziehbar. Umso fataler ist es, dass die Landesregierung, anders als in einigen anderen Bundesländern, nicht bereit ist, größeren Geschäften zumindest die Abtrennung eines entsprechenden Verkaufsbereichs zu ermöglichen.“

Ohne jede Perspektive auf baldige Einnahmen würden sich mehr und mehr Unternehmer in absehbarer Zeit dazu gezwungen sehen, den Geschäftsbetrieb für immer einzustellen. Zudem entstehe wieder ein „unseliger Bundesländer-Flickenteppich“. Der Abgeordnete spricht sich weiterhin dafür aus, auch größeren Geschäften eine Öffnung zu erlauben, solange notwendige Abstands- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. „Am Ende des Tages kommt es nicht auf die Ladengröße an, sondern nur darauf, dass der Gesundheitsschutz gewahrt bleibt. Dies kann unabhängig von Quadratmeter-Zahlen gewährleistet werden“, so Schweickert.

Sollte die Landesregierung bei ihrer Haltung bleiben, müsse sie so schnell wie möglich weitere Hilfsmaßnahmen für besonders betroffene Geschäfte und Branchen wie das ebenfalls benachteiligte Hotel- und Gaststättengewerbe bereitstellen, fordert Schweickert. „Wenn die grün-schwarze Landesregierung weder zu Lockerungen noch zu weiteren Hilfen bereit ist, übernimmt sie Verantwortung für die baldige Arbeitslosigkeit vieler Tausender Menschen in Baden-Württemberg.“